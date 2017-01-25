По меньшей мере семь человек погибли в нападении на отель в Сомали
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. По меньшей мере семь человек погибли в нападении на отель в сомалийской столице Могадишо. Об этом из ссылки в полицию сообщает AFP, передает УНН.
"По меньшей мере семь погибли во время атаки на отель в Могадишо", - цитирует полицию издание.
По данным Reuters, ворота отеля в Могадишо на заминированном автомобиле протаранили бойцы из группы Аль-Шабааб.
Они ворвались внутрь отеля, где часто останавливаются политики. Впоследствии в здании началась стрельба.