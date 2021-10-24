Щонайменше чотири людини загинули при сході лавини з вулкана в Еквадорі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Щонайменше чотири людини загинули, одна постраждала в результаті сходу лавини зі схилу вулкана Чимборасо в однойменній провінції, розташованої в центральній частині Еквадору. Про це з посиланням на рятувальну службу повідомило в неділю Agence France-Presse, передає УНН.
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За його даними, на схилі в момент інциденту перебували 12 осіб.
“На місці працює група реагування, <...> в рятувальній операції бере участь поліцейський вертоліт”, — йдеться в повідомленні, раніше опублікованому на сайті рятувальної служби.
У ньому також згадуються 20 туристів з симптомами переохолодження, які здійснювали сходження на вулкан Вівтар в тій же провінції. Уточнюється, що вжиті заходи для їх порятунку.
#Internacionales | Un alud registrado el domingo en el volcán nevado Chimborazo, en el centro andino de Ecuador, cayó sobre un grupo de personas, dejando al menos cuatro muertos y un herido, informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU911. #AFP pic.twitter.com/Wr9rOoO0ms— Radio Panamá (@radiopanama) October 24, 2021
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Вчені дослідили хмару діоксиду сірки, що накрила Україну через виверження вулкану на Канарах.