Щонайменше чотири людини загинули при сході лавини з вулкана в Еквадорі

Деталі

За його даними, на схилі в момент інциденту перебували 12 осіб.

“На місці працює група реагування, <...> в рятувальній операції бере участь поліцейський вертоліт”, — йдеться в повідомленні, раніше опублікованому на сайті рятувальної служби.

У ньому також згадуються 20 туристів з симптомами переохолодження, які здійснювали сходження на вулкан Вівтар в тій же провінції. Уточнюється, що вжиті заходи для їх порятунку.

#Internacionales | Un alud registrado el domingo en el volcán nevado Chimborazo, en el centro andino de Ecuador, cayó sobre un grupo de personas, dejando al menos cuatro muertos y un herido, informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU911. #AFP pic.twitter.com/Wr9rOoO0ms

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Вчені дослідили хмару діоксиду сірки, що накрила Україну через виверження вулкану на Канарах.