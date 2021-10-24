По меньшей мере четыре человека погибли при сходе лавины с вулкана в Эквадоре

Детали

По его данным, на склоне в момент инцидента находились 12 человек.

“На месте работает группа реагирования, <...> в спасательной операции участвует полицейский вертолет”, — говорится в сообщении, ранее опубликованном на сайте спасательной службы.

В нем также упоминаются 20 туристов с симптомами переохлаждения, которые совершали восхождение на вулкан Алтарь в той же провинции. Уточняется, что приняты меры для их спасения.

#Internacionales | Un alud registrado el domingo en el volcán nevado Chimborazo, en el centro andino de Ecuador, cayó sobre un grupo de personas, dejando al menos cuatro muertos y un herido, informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU911. #AFP pic.twitter.com/Wr9rOoO0ms

Напомним

Ученые исследовали облако диоксида серы, накрыла Украину из-за извержения вулкана на Канарах.