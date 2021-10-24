По меньшей мере четыре человека погибли при сходе лавины с вулкана в Эквадоре
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. По меньшей мере четыре человека погибли, один пострадал в результате схода лавины со склона вулкана Чимборасо в одноименной провинции, расположенной в центральной части Эквадора. Об этом со ссылкой на спасательную службу сообщил в воскресенье Agence France-Presse, передает УНН.
Детали
По его данным, на склоне в момент инцидента находились 12 человек.
“На месте работает группа реагирования, <...> в спасательной операции участвует полицейский вертолет”, — говорится в сообщении, ранее опубликованном на сайте спасательной службы.
В нем также упоминаются 20 туристов с симптомами переохлаждения, которые совершали восхождение на вулкан Алтарь в той же провинции. Уточняется, что приняты меры для их спасения.
#Internacionales | Un alud registrado el domingo en el volcán nevado Chimborazo, en el centro andino de Ecuador, cayó sobre un grupo de personas, dejando al menos cuatro muertos y un herido, informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU911. #AFP pic.twitter.com/Wr9rOoO0ms— Radio Panamá (@radiopanama) October 24, 2021
Напомним
Ученые исследовали облако диоксида серы, накрыла Украину из-за извержения вулкана на Канарах.