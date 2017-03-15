Щонайменше чотири людини загинули через негоду в США, в деяких штатах оголошено надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В результаті найсильнішої сніжної бурі в США загинули щонайменше чотири людини, передає УНН з посиланням на CNN.
У поліції заявили, що 16-річна дівчинка загинули в результаті ДТП в Гілфорді, штат Нью-Гемпшир, яке відбулося через негоду.
Ще двоє загинули в штаті Мілуокі. Однак подробиці їх загибелі телеканал не призводить.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через негоду у Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан
У штаті Массачусетс загинув водій снігоприбиральної машини після того, як його автомобіль зіткнувся з поїздом, який також відчищав від снігу залізничні колії.
Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайний стан у штатах Мен, Пенсільванія, Нью-Джерсі, Нью-Йорк і Коннектикут через сильну заметіль.
Зазначають, що висота снігового покриву в деяких районах перевищує 30 сантиметрів, а швидкість вітру досягає 60 миль на годину.
За словами синоптиків, ураган може викликати серйозні порушення в роботі транспорту. Уже скасовано близько 6,8 тис. авіарейсів. Крім того, через снігопад було перервано залізничне сполучення між Нью-Йорком і Бостоном. У Нью-Йорку, Провіденсі, Род-Айленді і деяких містах Массачусетса і Коннектикуту закриті школи.