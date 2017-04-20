Щонайменше 60 років необхідно для оновлення доріг в Україні - експерт

“В Україні не будуються дороги, а робиться вигляд, що якимось чином щось відбувається на дорозі. Це не є будівництво доріг...

З 2011 року в Україні було побудовано і відремонтовано, за офіційною статистикою, 3 тисячі кілометрів доріг. Це найбільше за роки незалежності. Загалом, в Україні мережа автомобільних доріг — близько 170 тисяч км. Відповідно, якщо такими темпами будувати нові дороги, то нам на це потрібно близько 57 років”, — сказав експерт.

Ю.Гаврилечко також зауважив, що більшість компаній, які сьогодні будують дороги, - дискредитовані, а тому поки не з’явиться нормальний ринок та прозорі правила гри на ньому — говорити про якісне будівництво доріг не варто.

“В Україні потрібно створити певні умови і стандарти, а також механізми відповідальності компаній, які будують дороги. Якщо не буде конкретних умов, стандартів і відповідальності, якщо хоч одна ланка з цього випадає, то доріг не буде”, — зазначив він.

Нагадаємо, очільник “Укравтодору” Славомир Новак пообіцяв створити чорний список недобросовісних підрядників.

Як повідомляв УНН, компанію “ПБС” звинувачують у заволодінні держкоштами у сумі 22 млн грн під час ремонту доріг.

Попри це, нещодавно компанія “ПБС” виграла тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту вартістю понад 38 млн грн.

Крім того, ця компанія нині претендує на тендер Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги М-19 вартістю майже 80 млн грн.

Також ця компанія претендує на тендер Служби автомобільних доріг у Львівській області на проведення поточного ремонту автодороги М-06 вартістю майже 800 млн грн.