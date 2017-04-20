Не менее 60 лет необходимо для обновления дорог в Украине - эксперт

"В Украине не строятся дороги, а делается вид, что каким-то образом что-то происходит на дороге. Это не строительство дорог ...

С 2011 года в Украине было построено и отремонтировано, по официальной статистике, 3000 километров дорог. Это всего за годы независимости. В общем, в Украине сеть автомобильных дорог - около 170 000 км. Соответственно, если такими темпами строить новые дороги, то нам на это потребуется около 57 лет", - сказал эксперт.

Ю.Гаврилечко также отметил, что большинство компаний, которые сегодня строят дороги, - дискредитированы, а потому пока не появится нормальный рынок и прозрачные правила игры на нем - говорить о качественном строительство дорог не стоит.

"В Украине нужно создать определенные условия и стандарты, а также механизмы ответственности компаний, которые строят дороги. Если не будет конкретных условий, стандартов и ответственности, если хоть одно звено из этого выпадает, то дорог не будет", - отметил он.

Напомним, глава "Укравтодора" Славомир Новак пообещал создать черный список недобросовестных подрядчиков.

Как сообщал УНН, компанию "ПБС" обвиняют в завладении госсредствами в сумме 22 млн грн при ремонте дорог.

Несмотря на это, недавно компания "ПБС" выиграла тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта стоимостью более 38 млн грн.

Кроме того, эта компания сейчас претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта автомобильной дороги М-19 стоимостью почти 80 млн грн.

Также эта компания претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Львовской области на проведение текущего ремонта автодороги М-06 стоимостью почти 800 млн грн.