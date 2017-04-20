Не менее 60 лет необходимо для обновления дорог в Украине - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Если Украина и в дальнейшем будет строить новые дороги такими темпами, то понадобится не менее 60 лет для обновления дорожного покрытия. Об этом в комментарии УНН заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.
"В Украине не строятся дороги, а делается вид, что каким-то образом что-то происходит на дороге. Это не строительство дорог ...
С 2011 года в Украине было построено и отремонтировано, по официальной статистике, 3000 километров дорог. Это всего за годы независимости. В общем, в Украине сеть автомобильных дорог - около 170 000 км. Соответственно, если такими темпами строить новые дороги, то нам на это потребуется около 57 лет", - сказал эксперт.
Ю.Гаврилечко также отметил, что большинство компаний, которые сегодня строят дороги, - дискредитированы, а потому пока не появится нормальный рынок и прозрачные правила игры на нем - говорить о качественном строительство дорог не стоит.
"В Украине нужно создать определенные условия и стандарты, а также механизмы ответственности компаний, которые строят дороги. Если не будет конкретных условий, стандартов и ответственности, если хоть одно звено из этого выпадает, то дорог не будет", - отметил он.
Напомним, глава "Укравтодора" Славомир Новак пообещал создать черный список недобросовестных подрядчиков.
Как сообщал УНН, компанию "ПБС" обвиняют в завладении госсредствами в сумме 22 млн грн при ремонте дорог.
Несмотря на это, недавно компания "ПБС" выиграла тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта стоимостью более 38 млн грн.
Кроме того, эта компания сейчас претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта автомобильной дороги М-19 стоимостью почти 80 млн грн.
Также эта компания претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Львовской области на проведение текущего ремонта автодороги М-06 стоимостью почти 800 млн грн.