Не менее 60 лет необходимо для обновления дорог в Украине - эксперт

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32220 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99640 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151062 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114321 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115144 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111715 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103693 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106884 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103421 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152259 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Не менее 60 лет необходимо для обновления дорог в Украине - эксперт

Не менее 60 лет необходимо для обновления дорог в Украине - эксперт

Киев  •  УНН

 • 17684 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Если Украина и в дальнейшем будет строить новые дороги такими темпами, то понадобится не менее 60 лет для обновления дорожного покрытия. Об этом в комментарии УНН заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

"В Украине не строятся дороги, а делается вид, что каким-то образом что-то происходит на дороге. Это не строительство дорог ...

С 2011 года в Украине было построено и отремонтировано, по официальной статистике, 3000 километров дорог. Это всего за годы независимости. В общем, в Украине сеть автомобильных дорог - около 170 000 км. Соответственно, если такими темпами строить новые дороги, то нам на это потребуется около 57 лет", - сказал эксперт.

Ю.Гаврилечко также отметил, что большинство компаний, которые сегодня строят дороги, - дискредитированы, а потому пока не появится нормальный рынок и прозрачные правила игры на нем - говорить о качественном строительство дорог не стоит.

"В Украине нужно создать определенные условия и стандарты, а также механизмы ответственности компаний, которые строят дороги. Если не будет конкретных условий, стандартов и ответственности, если хоть одно звено из этого выпадает, то дорог не будет", - отметил он.

Напомним, глава "Укравтодора" Славомир Новак пообещал создать черный список недобросовестных подрядчиков.

Как сообщал УНН, компанию "ПБС" обвиняют в завладении госсредствами в сумме 22 млн грн при ремонте дорог.

Несмотря на это, недавно компания "ПБС" выиграла тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта стоимостью более 38 млн грн.

Кроме того, эта компания сейчас претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Черновицкой области на проведение текущего среднего ремонта автомобильной дороги М-19 стоимостью почти 80 млн грн.

Также эта компания претендует на тендер Службы автомобильных дорог в Львовской области на проведение текущего ремонта автодороги М-06 стоимостью почти 800 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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