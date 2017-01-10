Щонайменше 21 людина загинула через подвійний вибух у Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Щонайменше 21 людина загинула, десятки отримали поранення внаслідок подвійного вибуху у Кабулі в Афганістані. Про це з посиланням на посадовців повідомляє AFP, передає УНН.
Щонайменше 21 людина загинула, 45 отримали поранення в подвійному вибусі у Кабулі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Кабулі стався потужний вибух. Терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій біля урядової будівлі на вулиці Дар-уль-Гаман.