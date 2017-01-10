Щонайменше 21 людина загинула через подвійний вибух у Кабулі

Щонайменше 21 людина загинула, 45 отримали поранення в подвійному вибусі у Кабулі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кабулі стався потужний вибух. Терорист-смертник привів в дію вибуховий пристрій біля урядової будівлі на вулиці Дар-уль-Гаман.