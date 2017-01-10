По меньшей мере 21 человек погиб в результате двойного взрыва в Кабуле
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. По меньшей мере 21 человек погиб, десятки получили ранения в результате двойного взрыва в Кабуле в Афганистане. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает AFP, передает УНН.
По меньшей мере 21 человек погиб, 45 получили ранения в двойном взрыве в Кабуле", - говорится в сообщении.
Напомним, в Кабуле произошел мощный взрыв. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле правительственного здания на улице Дар-уль-Гаман.