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Щонайменше 19 осіб постраждало через пожежу в Чилі

Щонайменше 19 осіб постраждало через пожежу в Чилі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Не менш ста будинків згоріли в результаті великої природної пожежі в північній частині Чилі, передає УНН з посиланням на телеканал Caracol TV.

Про таке повідомив заступник міністра внутрішніх справ країни і безпеки Махмуда Алеуйя.

Раніше чилійське МВС оголосило “червоний” рівень небезпеки у зв’язку з великим природним пожежею поряд з туристичним містом і великим морським портом Вальпараїсо. Близько 200 осіб були евакуйовані, майже 50 тисяч будинків залишилися без електроенергії в комунах Вальпараїсо, Касабланка і Альгарробо.

За даними телеканалу, в результаті природного пожежі постраждали щонайменше 19 осіб, більшість з них отруїлися димом. Про жертви поки не повідомляється.

Поширенню пожежі сприяють спека і сильний вітер, відзначає телеканал. У її гасінні задіяні 49 одиниць пожежної техніки та десять літаків. Повідомляється, що пожежа частково локалізована.

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