Щонайменше 19 осіб постраждало через пожежу в Чилі

Про таке повідомив заступник міністра внутрішніх справ країни і безпеки Махмуда Алеуйя.

Раніше чилійське МВС оголосило “червоний” рівень небезпеки у зв’язку з великим природним пожежею поряд з туристичним містом і великим морським портом Вальпараїсо. Близько 200 осіб були евакуйовані, майже 50 тисяч будинків залишилися без електроенергії в комунах Вальпараїсо, Касабланка і Альгарробо.

За даними телеканалу, в результаті природного пожежі постраждали щонайменше 19 осіб, більшість з них отруїлися димом. Про жертви поки не повідомляється.

Поширенню пожежі сприяють спека і сильний вітер, відзначає телеканал. У її гасінні задіяні 49 одиниць пожежної техніки та десять літаків. Повідомляється, що пожежа частково локалізована.