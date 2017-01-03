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По меньшей мере 19 человек пострадали из-за пожара в Чили

По меньшей мере 19 человек пострадали из-за пожара в Чили

Киев • УНН

 • 7277 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Не менее ста домов сгорели в результате большого природного пожара в северной части Чили, передает УНН со ссылкой на телеканал Caracol TV.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел страны и безопасности Махмуда Алеуйя.

Ранее чилийское МВД объявило "красный" уровень опасности в связи с большим естественным пожаром рядом с туристическим городом и крупным морским портом Вальпараисо. Около 200 человек были эвакуированы, почти 50 000 домов остались без электроэнергии в коммунах Вальпараисо, Касабланка и Альгарробо.

По данным телеканала, в результате природного пожара пострадали по меньшей мере 19 человек, большинство из них отравились дымом. О жертвах пока не сообщается.

Распространению пожара способствуют жара и сильный ветер, отмечает телеканал. В его тушении задействованы 49 единиц пожарной техники и десять самолетов. Сообщается, что пожар частично локализован.

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