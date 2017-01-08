Щонайменше 18 осіб загинули під час повені в Таїланді

В результаті несезонних злив у південних провінціях Таїланду тисячі сіл частково занурилися під воду, щонайменше 18 людей загинуло і одна особа пропала безвісти.

До того ж, зазначається, що вода затопила сільськогосподарські угіддя та пошкодила понад 1500 шкіл.

Наразі сотні туристів очікують на відправлення рейсів, які довелося затримати через погодні умови. А відправку потягів та автобусів взагалі було припинено.

Згідно з метеорологічними прогнозами, така погода триватиме принаймні ще два дні.