По меньшей мере 18 человек погибли во время наводнения в Таиланде
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. По меньшей мере 18 человек погибли во время наводнения в Таиланде, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
В результате несезонных ливней в южных провинциях Таиланда тысячи сел частично погрузились под воду, по меньшей мере 18 человек погибли и один пропал без вести.
К тому же, отмечается, что вода затопила сельскохозяйственные угодья и повредила более 1500 школ.
Сейчас сотни туристов ожидают отправки рейсов, которые пришлось задержать из-за погодных условий. А отправку поездов и автобусов вообще было прекращено.
Согласно метеорологическим прогнозам, такая погода продлится как минимум еще два дня.