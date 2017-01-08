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По меньшей мере 18 человек погибли во время наводнения в Таиланде

По меньшей мере 18 человек погибли во время наводнения в Таиланде

Киев • УНН

 • 6694 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. По меньшей мере 18 человек погибли во время наводнения в Таиланде, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

В результате несезонных ливней в южных провинциях Таиланда тысячи сел частично погрузились под воду, по меньшей мере 18 человек погибли и один пропал без вести.

К тому же, отмечается, что вода затопила сельскохозяйственные угодья и повредила более 1500   школ.

Сейчас сотни туристов ожидают отправки рейсов, которые пришлось задержать из-за погодных условий. А отправку поездов и автобусов вообще было прекращено.

Согласно метеорологическим прогнозам, такая погода продлится как минимум еще два дня.

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