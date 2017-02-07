Щонайменше 15 осіб загинули внаслідок авіа удару по Ідліб - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Щонайменше 15 людей загинули внаслідок авіаударів по сирійському місту Ідліб, що перебуває під контролем військ опозиції, передає УНН з посиланням на Reuters.
За даними місцевих рятувальників, внаслідок восьми атак з повітря, було повністю зруйновано кілька багатоповерхових будинків у спальних районах на північному заході міста, щонайменше 15 осіб загинуло, поранення отримали десятки людей.
Також зазначається, що ймовірно авіаудари здійснили військові літаки РФ.
Як повідомляв УНН, в результаті авіаудару по одному з колишніх фермерських господарств поблизу міста Ідліб на північному сході Сирії загинуло шестеро дітей, вісім підлітків поранено.