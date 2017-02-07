По меньшей мере 15 человек погибли в результате авиаудара по Идлиб - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. По меньшей мере 15 человек погибли в результате авиаударов по сирийскому городу Идлиб, находящемуся под контролем войск оппозиции, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По данным местных спасателей, в результате восьми атак с воздуха, было полностью разрушено несколько многоэтажных домов в спальных районах на северо-западе города, по меньшей мере 15 человек погибли, ранения получили десятки человек.
Также отмечается, что вероятно авиаудары совершили военные самолеты РФ.
Как сообщал УНН, в результате авиаудара по одному из бывших фермерских хозяйств вблизи города Идлиб на северо-востоке Сирии погибли шесть детей, восемь подростков ранены .