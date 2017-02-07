По меньшей мере 15 человек погибли в результате авиаудара по Идлиб - СМИ

По данным местных спасателей, в результате восьми атак с воздуха, было полностью разрушено несколько многоэтажных домов в спальных районах на северо-западе города, по меньшей мере 15 человек погибли, ранения получили десятки человек.

Также отмечается, что вероятно авиаудары совершили военные самолеты РФ.

Как сообщал УНН, в результате авиаудара по одному из бывших фермерских хозяйств вблизи города Идлиб на северо-востоке Сирии погибли шесть детей, восемь подростков ранены .