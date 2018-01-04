Щонайменше 12 осіб загинуло внаслідок аварії пасажирського поїзду в ПАР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. В результаті зіткненні вантажівки з пасажирським поїздом у Південній африці принаймні 12 людей загинуло та більше 260 отримали травми. Про це повідомив Міністр транспорту Південної Африки, передає УНН з посиланням на AP.
Міністр транспорту Джо Масвангані також повідомив журналістам у четвер, що причиною аварії стало те, що водій вантажівки “пішов на ризик”, коли спробував перетнути залізничні колії перед зустрічним потягом у провінції Фрі-Стейт.
За його словами, розслідування інціденту триває.
Нагадаємо, 4 січня в південній Африці пасажирський потяг зійшов з рейок, врізався у вантажівку, після чого вибухнув і загорівся.