Щодо У.Супрун було відкрито кримінальні провадження – А.Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Щодо виконуючого обв'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун були відкриті кримінальні провадження. Про це після підписання меморандуму про співпрацю між Національним антикорупційним бюро та Міністерством охорони здоров’я повідомив голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
“Я знаю, що по Уляні (Супрун, в.о. міністра охорони здоров’я — ред.) також вже були кримінальні провадження. В принципі це те, що супроводжує завжди людину, яка хоче щось змінити в Україні і фактично ці знаки вказують як раз на те, що людина йде правильним шляхом”, — сказав А.Ситник.
“Я спостерігаю, які процеси відбуваються в Міністерстві охорони здоров’я і я хочу сказати, що пані Уляна десь знаходиться в тому самому положенні, що і ми. Коли людина в Україні починає зачіпати дуже чутливі сфери, які ніхто ніколи не чіпав, у неї з’являються проблеми і дуже багато друзів в кавичках. Починаються масовані піар-атаки, починаються кримінальні провадження”, — добавив А.Ситник.
Також А.Ситник додав, що не знає, щодо кого з них, чи щодо А.Ситника чи щодо У.Супрун порушено більше кримінальних справ, але їх співпраця буде корисною.
Нагадаємо, нардеп І.Шурма переконаний, що у в.о. міністра охорони здоров’я немає диплому.