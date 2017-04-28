Относительно У.Супрун были возбуждены уголовные производства - А.Сытник

"Я знаю, что по Ульяне (Супрун, и.о. министра здравоохранения - ред.) также уже были уголовные производства. В принципе это то, что сопровождает всегда человека, который хочет что-то изменить в Украине и фактически эти знаки указывают как раз на то, что человек идет правильным путем", - сказал А.Сытник.

"Я наблюдаю, какие процессы происходят в Министерстве здравоохранения и я хочу сказать, что госпожа Ульяна где находится в том же положении, что и мы. Когда человек в Украине начинает затрагивать очень чувствительные сферы, которые никто никогда не трогал, у него появляются проблемы и очень много друзей в кавычки. Начинаются массированные пиар-атаки, начинаются уголовные производства", - добавил А.Сытник.

Также А.Сытник добавил, что не знает, в отношении кого из них, по А.Ситнику или по У.Супрун возбуждено больше уголовных дел, но их сотрудничество будет полезным.

Напомним, нардеп Шурма убежден, что у и.о. министра охраны здоровья нет диплома .