Относительно У.Супрун были возбуждены уголовные производства - А.Сытник
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Относительно исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун были открыты уголовные производства. Об этом после подписания меморандума о сотрудничестве между Национальным антикоррупционным бюро и Министерством здравоохранения сообщил председатель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает корреспондент УНН.
"Я знаю, что по Ульяне (Супрун, и.о. министра здравоохранения - ред.) также уже были уголовные производства. В принципе это то, что сопровождает всегда человека, который хочет что-то изменить в Украине и фактически эти знаки указывают как раз на то, что человек идет правильным путем", - сказал А.Сытник.
"Я наблюдаю, какие процессы происходят в Министерстве здравоохранения и я хочу сказать, что госпожа Ульяна где находится в том же положении, что и мы. Когда человек в Украине начинает затрагивать очень чувствительные сферы, которые никто никогда не трогал, у него появляются проблемы и очень много друзей в кавычки. Начинаются массированные пиар-атаки, начинаются уголовные производства", - добавил А.Сытник.
Также А.Сытник добавил, что не знает, в отношении кого из них, по А.Ситнику или по У.Супрун возбуждено больше уголовных дел, но их сотрудничество будет полезным.
Напомним, нардеп Шурма убежден, что у и.о. министра охраны здоровья нет диплома .