Щодо ринку землі розроблено ще 8 законопроектів – Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. На сьогодні розроблено ще 8 законопроектів, які стосуються реформи ринку землі. Про це повідомила представник Кабміну в парламенті Ірина Верещук в ефірі одного з каналів, передає УНН.
“Зараз розроблено 8 законопроектів, які теж будуть вноситися в той перманентний процес, який називається реформа ринку землі. І це не йдеться про продаж, це взагалі не про продаж. Це про оцифрування землі, про земельний кадастр, це про заборону і запобігання рейдерства, це про санкції — продаж юридичним особам тих країн, які на сьогодні не є дружніми”, — сказала Верещук.
Нагадаємо, у Верховну Раду внесли Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.