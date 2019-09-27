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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Щодо ринку землі розроблено ще 8 законопроектів – Верещук

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. На сьогодні розроблено ще 8 законопроектів, які стосуються реформи ринку землі. Про це повідомила представник Кабміну в парламенті Ірина Верещук в ефірі одного з каналів, передає УНН.

Щодо ринку землі розроблено ще 8 законопроектів – Верещук

“Зараз розроблено 8 законопроектів, які теж будуть вноситися в той перманентний процес, який називається реформа ринку землі. І це не йдеться про продаж, це взагалі не про продаж. Це про оцифрування землі, про земельний кадастр, це про заборону і запобігання рейдерства, це про санкції — продаж юридичним особам тих країн, які на сьогодні не є дружніми”, — сказала Верещук.

Нагадаємо, у Верховну Раду внесли Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

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