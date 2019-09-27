Относительно рынка земли разработаны еще 8 законопроектов - Верещук

“Сейчас разработано 8 законопроектов, которые тоже будут вноситься в тот перманентный процесс, который называется реформа рынка земли. И это не говорится о продаже, это вообще не о продаже. Это об оцифровке земли, о земельном кадастре, это о запрещение и предупреждение рейдерства, это о санкциях — продажа юридическим лицам тех стран, которые сегодня не являются дружественными”, — сказала Верещук.

Напомним, в Верховную Раду внесли проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.