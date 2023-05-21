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Щодо кожного суттєвого для України пункту Формули миру маємо порозуміння зі світовою більшістю - Зеленський

Щодо кожного суттєвого для України пункту Формули миру маємо порозуміння зі світовою більшістю - Зеленський

Київ • УНН

 • 728345 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Щодо кожного суттєвого для України пункту у Формулі миру, країна має порозуміння зі світовою більшістю. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні, пише УНН.

Цитата

"Завершуємо цей дуже непростий, але дуже важливий тиждень. У п’ятницю – Ліга арабських держав. Субота й неділя – G7 плюс Україна та ще розширений формат – "Сім" плюс партнери, зокрема Глобальний Південь, плюс Україна. Інтенсивно.

Світ чує нашу позицію. Захист і гарантії безпеки, повернення всіх наших територій, всіх наших людей, справедливість, реалізація нашої формули миру… Щодо кожного суттєвого для України пункту маємо порозуміння зі світовою більшістю. І разом будемо збільшувати український потенціал", - наголосив Зеленський.

Деталі

Глава держави також розповів про свої зустрічі з лідерами інших країн та подякував їм за підтримку.

"Зустріч із Президентом Байденом – і, як завжди, стаємо сильнішими після таких переговорів. Зустріч із лідером Індонезії – змістовно. Зустріч із Президентом Республіки Корея – є потенціал для міцних відносин. Зустріч із Премʼєр-міністром Канади Трюдо – дякую, Джастіне, тобі. Поспілкувався з лідерами В’єтнаму та Австралії. Окремо й детально говорили з Прем’єр-міністром Японії – будемо посилювати співпрацю. Була й дуже важлива церемонія та звернення у музеї миру в Хіросімі…", - зауважив Зеленський.

Крім того, Президент привітав всіх науковців України з їх професійним святом.

"Цієї суботи – День науки в Україні, і що більше ми даємо Україні можливостей, то більше ми даємо й усім, хто працює в цій шляхетній сфері. Я вітаю всіх наших науковців!", - сказав Глава держави.

Він також згадав й про День пам'яті жертв політичних репресій, який традиційно в Україні вшановують у третю неділю останнього місяця весни.

"Наша єдність зі світом, наш захист для українців та наша сила – сила Української держави – буде і найбільш достойним ушануванням пам’яті наших людей – різних поколінь, – чиє життя було зламане та розтоптане російським злом, цією багатолітньою тиранією, яка змінює форму, але вбиває однаково жорстоко. Сьогодні – День пам’яті жертв політичних репресій… День пам’яті всіх, хто був убитий за роки радянського режиму. Не забуваємо, що було, не забуваємо, кого втратили, і не забуваємо, що ми зобов’язані бути сильними. І будемо завжди", - підсумував Президент.

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