По каждому существенному для Украины пункту Формулы мира есть понимание с мировым большинством - Зеленский

Цитата

"Завершаем эту очень непростую, но очень важную неделю. В пятницу – Лига арабских государств. Суббота и воскресенье – G7 плюс Украина и еще расширенный формат – "Семь" плюс партнеры, в том числе Глобальный Юг, плюс Украина. Интенсивно.

Мир слышит нашу позицию. Защита и гарантии безопасности, возвращение всех наших территорий, всех наших людей, справедливость, реализация нашей формулы мира… По каждому существенному для Украины пункту есть понимание с мировым большинством. И вместе будем увеличивать украинский потенциал", - подчеркнул Зеленский.

Детали

Глава государства также рассказал о своих встречах с лидерами других стран и поблагодарил их за поддержку.

"Встреча с Президентом Байденом – и, как всегда, становимся сильнее после таких переговоров. Встреча с лидером Индонезии – содержательно. Встреча с Президентом Республики Корея – есть потенциал для крепких отношений. Встреча с Премьер-министром Канады Трюдо – спасибо, Джастин, тебе. Пообщался с лидерами Вьетнама и Австралии. Отдельно и подробно говорили с Премьер-министром Японии – будем усиливать сотрудничество. Была и очень важная церемония и обращение в музее мира в Хиросиме…", - отметил Зеленский.

Кроме того, Президент поздравил всех ученых Украины с их профессиональным праздником.

"В эту субботу – День науки в Украине, и чем больше мы даем Украине возможностей, тем больше мы даем и всем, кто работает в этой благородной сфере. Я поздравляю всех наших ученых!", - сказал Глава государства.

Он также вспомнил и о Дне памяти жертв политических репрессий, который традиционно в Украине чествуют в третье воскресенье последнего месяца весны.

"Наше единство с миром, наша защита для украинцев и наша сила – сила Украинского государства – будет и наиболее достойным чествованием памяти наших людей – разных поколений, – чья жизнь была сломана и растоптана российским злом, этой многолетней тиранией, которая меняет форму, но убивает одинаково жестоко. Сегодня – День памяти жертв политических репрессий… День памяти всех, кто был убит за годы советского режима. Не забываем, что было, не забываем, кого потеряли, и не забываем, что мы обязаны быть сильными. И будем всегда", - подытожил Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский сравнил разрушенные украинские города с Хиросимой после ядерного удара