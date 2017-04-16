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Щодня на Бундесвер здійснюється більше чотирьох тисяч кібератак

Щодня на Бундесвер здійснюється більше чотирьох тисяч кібератак

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Бундесвер щодня відбиває 4,5 тисячі кібератак. Про це повідомила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен, передає УНН з посиланням на DW.

За словами міністра, багато спроб зламати IT-системи Бундесверу здійснюються через мережу заражених пристроїв. У деяких випадках це більш складний тип зломів — APT-атаки (так звані цільові атаки).

У.фон дер Ляйен повідомила, що в таких випадках військові IT-фахівці мають право лише протистояти нападам хакерів, але не можуть здійснювати атаки у відповідь. Крім того, вона підкреслила, що часто складно встановити, хто стоїть за спробою злому. Проведення власних кібератак бундесвер відпрацьовує поки в “лабораторних умовах”.

Міністр оборони ФРН також зазначила, що бундесверу необхідна модернізація технічного обладнання.

“Наведу приклад: ми працюємо з радіостанціями 80-х років, які терміново потрібно замінювати, в тому числі, щоб захистити їх від хакерів”, — пояснила вона.

При цьому, за її даними, на заміну всіх радіопередавальних пристроїв в армії доведеться витратити як мінімум п’ять мільярдів євро.

Як повідомляв УНН, вибухівка, використана для нападу на автобус футбольного клубу “Боруссія”, може походити з арсеналів Бундесверу.

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