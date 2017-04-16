Ежедневно на Бундесвер осуществляется более четырех тысяч кибератак
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Бундесвер ежедневно отражает 4,5 тысячи кибератак. Об этом сообщила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН со ссылкой на DW.
По словам министра, многие попытки сломать IT-системы Бундесвера осуществляются через сеть зараженных устройств. В некоторых случаях это более сложный тип взломов — APT-атаки (так называемые целевые атаки).
У.фон дер Ляйен сообщила, что в таких случаях военные IT-специалисты имеют право только противостоять нападениям хакеров, но не могут осуществлять атаки в ответ. Кроме того, она подчеркнула, что часто сложно установить, кто стоит за попыткой взлома. Проведение собственных кибератак Бундесвер отрабатывает пока в “лабораторных условиях”.
Министр обороны ФРГ также отметила, что Бундесверу необходима модернизация технического оборудования.
“Приведу пример: мы работаем с радиостанциями 80-х лет, срочно нужно заменять, в том числе, чтобы защитить их от атак”, — пояснила она.
При этом, по ее данным, на замену всех радиопередающих устройств в армии придется потратить как минимум пять миллиардов евро.
Как сообщал УНН, взрывчатка, использованная для нападения на автобус футбольного клуба “Боруссия”, может происходить из арсеналов Бундесвера.