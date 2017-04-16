Ежедневно на Бундесвер осуществляется более четырех тысяч кибератак

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32212 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99640 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 151062 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114321 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115144 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111715 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103693 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106884 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103421 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Ежедневно на Бундесвер осуществляется более четырех тысяч кибератак

Ежедневно на Бундесвер осуществляется более четырех тысяч кибератак

Киев  •  УНН

 • 11827 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Бундесвер ежедневно отражает 4,5 тысячи кибератак. Об этом сообщила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН со ссылкой на DW.

По словам министра, многие попытки сломать IT-системы Бундесвера осуществляются через сеть зараженных устройств. В некоторых случаях это более сложный тип взломов — APT-атаки (так называемые целевые атаки).

У.фон дер Ляйен сообщила, что в таких случаях военные IT-специалисты имеют право только противостоять нападениям хакеров, но не могут осуществлять атаки в ответ. Кроме того, она подчеркнула, что часто сложно установить, кто стоит за попыткой взлома. Проведение собственных кибератак Бундесвер отрабатывает пока в “лабораторных условиях”.

Министр обороны ФРГ также отметила, что Бундесверу необходима модернизация технического оборудования.

“Приведу пример: мы работаем с радиостанциями 80-х лет, срочно нужно заменять, в том числе, чтобы защитить их от атак”, — пояснила она.

При этом, по ее данным, на замену всех радиопередающих устройств в армии придется потратить как минимум пять миллиардов евро.

Как сообщал УНН, взрывчатка, использованная для нападения на автобус футбольного клуба “Боруссия”, может происходить из арсеналов Бундесвера.

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