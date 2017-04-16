Ежедневно на Бундесвер осуществляется более четырех тысяч кибератак

По словам министра, многие попытки сломать IT-системы Бундесвера осуществляются через сеть зараженных устройств. В некоторых случаях это более сложный тип взломов — APT-атаки (так называемые целевые атаки).

У.фон дер Ляйен сообщила, что в таких случаях военные IT-специалисты имеют право только противостоять нападениям хакеров, но не могут осуществлять атаки в ответ. Кроме того, она подчеркнула, что часто сложно установить, кто стоит за попыткой взлома. Проведение собственных кибератак Бундесвер отрабатывает пока в “лабораторных условиях”.

Министр обороны ФРГ также отметила, что Бундесверу необходима модернизация технического оборудования.

“Приведу пример: мы работаем с радиостанциями 80-х лет, срочно нужно заменять, в том числе, чтобы защитить их от атак”, — пояснила она.

При этом, по ее данным, на замену всех радиопередающих устройств в армии придется потратить как минимум пять миллиардов евро.

Как сообщал УНН, взрывчатка, использованная для нападения на автобус футбольного клуба “Боруссия”, может происходить из арсеналов Бундесвера.