Щоб окупанти не могли перекидати техніку та живу силу: захисники пошкодили залізничний міст на Запоріжжі

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На тимчасово окупованій території Запорізької області Збройні Сили України нищать логістику окупанів.

"В результаті дій Сил оборони, пошкоджено залізничний міст в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області. Це унеможливлює використання споруди в інтересах російських окупантів", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 82 710 осіб, 2871 танка та сотень одиниць військової техніки.