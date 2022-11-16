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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 88560 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Щоб окупанти не могли перекидати техніку та живу силу: захисники пошкодили залізничний міст на Запоріжжі

Щоб окупанти не могли перекидати техніку та живу силу: захисники пошкодили залізничний міст на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 322978 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. У результаті дій Сил оборони, пошкоджено залізничний міст в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області, передає УНН із посиланням на Генштаб.

Деталі

На тимчасово окупованій території Запорізької області Збройні Сили України нищать логістику окупанів.

"В результаті дій Сил оборони, пошкоджено залізничний міст в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області. Це унеможливлює використання споруди в інтересах російських окупантів", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 82 710 осіб, 2871 танка та сотень одиниць військової техніки.

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