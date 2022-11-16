Щоб окупанти не могли перекидати техніку та живу силу: захисники пошкодили залізничний міст на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У результаті дій Сил оборони, пошкоджено залізничний міст в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області, передає УНН із посиланням на Генштаб.
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На тимчасово окупованій території Запорізької області Збройні Сили України нищать логістику окупанів.
"В результаті дій Сил оборони, пошкоджено залізничний міст в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області. Це унеможливлює використання споруди в інтересах російських окупантів", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 82 710 осіб, 2871 танка та сотень одиниць військової техніки.