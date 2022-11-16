Чтобы оккупанты не могли перебрасывать технику и живую силу: защитники повредили железнодорожный мост в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В результате действий Сил обороны поврежден железнодорожный мост в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
Детали
На временно оккупированной территории Запорожской области Вооруженные Силы Украины уничтожают логистику оккупантов.
"В результате действий Сил обороны, поврежден железнодорожный мост в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области. Это делает невозможным использование сооружения в интересах российских оккупантов", - сообщили в Генштабе.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 82 710 человек, 2871 танка и сотен единиц военной техники.