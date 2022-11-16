Чтобы оккупанты не могли перебрасывать технику и живую силу: защитники повредили железнодорожный мост в Запорожской области

Детали

На временно оккупированной территории Запорожской области Вооруженные Силы Украины уничтожают логистику оккупантов.

"В результате действий Сил обороны, поврежден железнодорожный мост в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области. Это делает невозможным использование сооружения в интересах российских оккупантов", - сообщили в Генштабе.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 82 710 человек, 2871 танка и сотен единиц военной техники.