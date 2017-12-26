У Київраді пропонують створити музей археології замість торгового центру на Поштовій площі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань власності депутати одноголосно підтримали проект рішення “Про забезпечення збереження пам’ятки археології місцевого значення та розміщення музею на ділянці прибережного міського кварталу Середньовічного Києва (ХІ-ХІХст.) на Поштовій площі в місті Києві”. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
“Відповідно до проекту рішення, комунальна організація „Музей історії міста Києва“ має оформити право постійного користування земельними ділянками орієнтовною площею 0,83 га, що розташовані в межах вулиці Набережно-Хрещатицької, Набережного шосе, Боричівого узвозу та Володимирського узвозу. Там пропонується розмістити музей. Аби створити музей, згідно з проектом рішення, необхідно припинити договір з інвестором будівництва підземного ТРЦ на Поштовій Площі. Після цього треба прийняти об’єкт незавершеного будівництва до комунальної власності”, — розповіли в прес-службі.
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Крім цього, документ передбачає укладання угоди між Музеєм історії міста Києва та Державним підприємством “Центр археології Києва Інституту археології НАН України” про продовження виконання археологічних робіт.
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Також у документі йдеться про необхідність проведення відкритого міжнародного конкурсу на найкращий проект майбутнього музею археології та історії Києва. Проект рішення також має розглянути постійна комісія Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування. Після цього документ винесуть на пленарне засідання КМР.
Нагадаємо, Київська міська рада ухвалила бюджет столиці на 2018 рік.