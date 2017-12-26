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У Київраді пропонують створити музей археології замість торгового центру на Поштовій площі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань власності депутати одноголосно підтримали проект рішення “Про забезпечення збереження пам’ятки археології місцевого значення та розміщення музею на ділянці прибережного міського кварталу Середньовічного Києва (ХІ-ХІХст.) на Поштовій площі в місті Києві”. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.

У Київраді пропонують створити музей археології замість торгового центру на Поштовій площі

“Відповідно до проекту рішення, комунальна організація „Музей історії міста Києва“ має оформити право постійного користування земельними ділянками орієнтовною площею 0,83 га, що розташовані в межах вулиці Набережно-Хрещатицької, Набережного шосе, Боричівого узвозу та Володимирського узвозу. Там пропонується розмістити музей. Аби створити музей, згідно з проектом рішення, необхідно припинити договір з інвестором будівництва підземного ТРЦ на Поштовій Площі. Після цього треба прийняти об’єкт незавершеного будівництва до комунальної власності”, — розповіли в прес-службі.

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Крім цього, документ передбачає укладання угоди між Музеєм історії міста Києва та Державним підприємством “Центр археології Києва Інституту археології НАН України” про продовження виконання археологічних робіт.

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Також у документі йдеться про необхідність проведення відкритого міжнародного конкурсу на найкращий проект майбутнього музею археології та історії Києва. Проект рішення також має розглянути постійна комісія Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування. Після цього документ винесуть на пленарне засідання КМР.

Нагадаємо, Київська міська рада ухвалила бюджет столиці на 2018 рік.

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