В Киевсовете предлагают создать музей археологии вместо торгового центра на Почтовой площади

"Согласно проекту решения, коммунальная организация "Музей истории города Киева" должен оформить право постоянного пользования земельными участками ориентировочной площадью 0,83 га, расположенных в границах улицы Набережно-Крещатицкая, Набережное шоссе, Боричев спуск и Владимирский спуск. Там предлагается разместить музей. Чтобы создать музей, согласно проекту решения, необходимо прекратить договор с инвестором строительства подземного ТРЦ на Почтовой Площади. После этого надо принять объект незавершенного строительства в коммунальную собственность", - рассказали в пресс-службе.

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Кроме этого, документ предусматривает заключение соглашения между Музеем истории города Киева и Государственным предприятием "Центр археологии Киева Института археологии НАН Украины" о продолжении выполнения археологических работ.

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Также в документе говорится о необходимости проведения открытого международного конкурса на лучший проект будущего музея археологии и истории Киева. Проект решения также должна рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. После этого документ будет вынесен на пленарное заседание КГС.

Напомним, Киевский городской совет принял бюджет столицы на 2018 год.