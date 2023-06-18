"Щоб кожен тато, який на передовій, повернувся додому": Зеленський опублікував щемливе відео до Дня батька
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у неділю привітав усіх батьків з Днем батька та подякував кожному українському татові, який захистив незалежність і виборює життя для України, передає УНН.
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«Тато… Це слово щодня звучить мільйони разів, і щоразу в ньому чується захист, сила й безмежна любов. У День батька хочеться побажати, щоб якнайбільше українських чоловіків чули це звертання: «Тато!» Щоб наші татусі жили довго й були здорові. І щоб кожен тато, який на передовій, повернувся додому. Дякую кожному українському батькові, кожній українській родині за наших міцних і сміливих воїнів, які захистили незалежність і виборюють життя для України!», - написав Зеленський у Telegram.
Доповнення
Сьогодні, 18 червня, у третю неділю першого місяця літа, в Україні відзначається День батька. Дата була встановлена у 2019 році.