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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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"Щоб кожен тато, який на передовій, повернувся додому": Зеленський опублікував щемливе відео до Дня батька

Київ • УНН

 • 1305343 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у неділю привітав усіх батьків з Днем батька та подякував кожному українському татові, який захистив незалежність і виборює життя для України, передає УНН.

"Щоб кожен тато, який на передовій, повернувся додому": Зеленський опублікував щемливе відео до Дня батька

Цитата

«Тато… Це слово щодня звучить мільйони разів, і щоразу в ньому чується захист, сила й безмежна любов. У День батька хочеться побажати, щоб якнайбільше українських чоловіків чули це звертання: «Тато!» Щоб наші татусі жили довго й були здорові. І щоб кожен тато, який на передовій, повернувся додому. Дякую кожному українському батькові, кожній українській родині за наших міцних і сміливих воїнів, які захистили незалежність і виборюють життя для України!», - написав Зеленський у Telegram.

Доповнення

Сьогодні, 18 червня, у третю неділю першого місяця літа, в Україні відзначається День батька. Дата була встановлена у 2019 році.

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