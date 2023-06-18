"Чтобы каждый папа, который на передовой, вернулся домой": Зеленский опубликовал щемящее видео ко Дню отца

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«Папа… Это слово ежедневно звучит миллионы раз, и каждый раз в нем слышится защита, сила и безграничная любовь. В День отца хочется пожелать, чтобы как можно больше украинских мужчин слышали это обращение: «Папа!» Чтобы наши папы жили долго и были здоровы. И чтобы каждый папа, который на передовой, вернулся домой. Спасибо каждому украинскому отцу, каждой украинской семье за наших крепких и смелых воинов, которые защитили независимость и борются за жизнь для Украины!» - написал Зеленский в Telegram.

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Сегодня, 18 июня, в третье воскресенье первого месяца лета, в Украине отмечается День отца. Дата была установлена в 2019 году.