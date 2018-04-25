Що за кордон, те і українцям: виробники продуктів мають припинити практику подвійних стандартів

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Нові вимоги до виробників продуктів харчування, які запрацювали в Україні з 4 квітня поточного року, наближають нас до європейських стандартів, а також допоможуть припинити практику вітчизняних виробників випускати окремо продукцію для експорту і для внутрішнього ринку. Про це під час круглого столу “Безпечність та якість харчових продуктів: які зміни чекають на споживачів та виробників?” заявив заступник директора департаменту — начальник Управління державного контролю Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Микола Білоус, передає УНН.