Що за кордон, те і українцям: виробники продуктів мають припинити практику подвійних стандартів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Нові вимоги до виробників продуктів харчування, які запрацювали в Україні з 4 квітня поточного року, наближають нас до європейських стандартів, а також допоможуть припинити практику вітчизняних виробників випускати окремо продукцію для експорту і для внутрішнього ринку. Про це під час круглого столу “Безпечність та якість харчових продуктів: які зміни чекають на споживачів та виробників?” заявив заступник директора департаменту — начальник Управління державного контролю Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Микола Білоус, передає УНН.
“Якщо ви маєте доступ на ринки ЄС, країни Азії і Африки більш спрощено дивляться на доступ цієї продукції на їхні ринки, тому що саме європейським стандартам вони довіряють найбільше”, — додав М.Білоус.
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Загалом, на думку експертів, нові “правила гри” допоможуть українським виробникам вийти на ринки ЄС та інших країн, а українські споживачі отримають продукцію кращої якості.
“Ми вже маємо відкритий доступ на європейський ринок в частині окремих категорій продукції, але ми можемо набагато більше. І єдине, що нам заважало до цього часу — неадекватна система контролю. ЄС хоче бачити у нас рівного гравця у торговельних відносинах і хоче бути впевнений, що продукція, яка виробляється в Україні, з часом буде відповідати вимогам якості, які є в ЄС”, — зазначила спікер круглого столу, експерт із законодавства ЄС Галина Котик.
Нагадаємо, 4 квітня в Україні набув чинності Закон “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я і благополуччя тварин”, який змінює підходи до заходів державного контролю.
Також нагадаємо, що за новими правилами, виробників неякісних продуктів харчування штрафуватимуть на десятки тисяч гривень.
Зауважимо, що штрафи за порушення у сфері безпеки та якості харчових продуктів, які діяли до цього, нардеп С.Тригубенко назвав мізерними.
“Вони жодним чином не стримували недобросовісних виробників”, — заявив він і пояснив, що за 10 місяців минулого року порушників прав споживачів було оштрафовано всього лише на 102 тис. грн.
“Виходить, що в середньому щомісяця контролери штрафували недобросовісних операторів ринку на 10-11 тис. грн”, — сказав політик, зауваживши, що для великих фальсифікаторів це зовсім не гроші.