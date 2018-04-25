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Что за границу, то и украинцам: производители продуктов должны прекратить практику двойных стандартов

Киев • УНН

 • 9457 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Новые требования к производителям продуктов питания, которые заработали в Украине с 4 апреля текущего года, приближают нас к европейским стандартам, а также помогут прекратить практику отечественных производителей выпускать отдельно продукцию для экспорта и для внутреннего рынка. Об этом во время круглого стола “Безопасность и качество пищевых продуктов: какие изменения ждут потребителей и производителей?” заявил заместитель директора департамента — начальник Управления государственного контроля Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Николай Белоус, передает УНН.

Что за границу, то и украинцам: производители продуктов должны прекратить практику двойных стандартов

"Если у вас есть выходы на рынки ЕС, страны Азии и Африки более упрощенно смотрят на доступ этой продукции на их рынки, так как именно европейским стандартам они доверяют больше", - добавил М.Билоус.

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В целом, по мнению экспертов, новые "правила игры" помогут украинским производителям выйти на рынки ЕС и других стран, а украинские потребители получат продукцию лучшего качества.

"Мы уже имеем открытый доступ на европейский рынок в части отдельных категорий продукции, но мы можем гораздо больше. И единственное, что нам мешало до сих пор - неадекватная система контроля. ЕС хочет видеть в нас равного игрока в торговых отношениях и хочет быть уверен, что продукция, которая производится в Украине, со временем будет отвечать требованиям качества, которые есть в ЕС", - отметила спикер круглого стола, эксперт по законодательству ЕС Галина Котик.

Напомним, 4 апреля в Украине вступил в силу Закон "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных", который меняет подходы к мероприятиям государственного контроля.

Также напомним, что по новым правилам, производителей некачественных продуктов питания будут штрафовать на десятки тысяч гривен.

Заметим, что штрафы за нарушения в сфере безопасности и качества пищевых продуктов, которые действовали до этого, нардеп С.Тригубенко назвал мизерными.

"Они никоим образом не сдерживали недобросовестных производителей", - заявил он и объяснил, что за 10 месяцев прошлого года нарушители прав потребителей были оштрафованы всего лишь на 102 тыс. грн.

"Получается, что в среднем ежемесячно контроллеры штрафовали недобросовестных операторов рынка на 10-11 тыс. грн", - сказал политик, отметив, что для крупных фальсификаторов это совсем не деньги.

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