Що таке комп'ютер-моноблок: п'ять ключових особливостей

1. Компактність і висока ергономіка

Сучасний моноблок — це повноцінний комп’ютер для будинку або офісу з продуктивністю середнього або початкового рівня в корпусі звичайного монітора. Пристрій займає мінімум простору на столі або робочому місці, особливо за наявності підставки в дусі мінімалізму, як, наприклад, в моделях Acer Aspire C24. До слова, конструкція цієї серії моноблоків Acer надзвичайно вдала, та передбачає масу корисних дрібниць, починаючи від шторки веб-камери для захисту приватності, до фіксатора нечисленних кабелів на тильній стороні пристрою.

2. Комфорт для очей

Моноблоки поставляються з екранами від 20 дюймів. В даний час найбільш популярні моделі з діагоналлю 22-27 дюймів. Матриці IPS з покриттям антивідблиску забезпечують хороші показники яскравості і контрасту, широкі кути огляду аж до 178 градусів. Дисплеї пристроїв AiO надають велику площу, ніж екрани ноутбуків, немає потреби вдивлятися, щоб розгледіти дрібні деталі. З великим екраном моноблока набагато продуктивніше працювати, ніж за ноутбуком в разі його стаціонарного використання.

3. Робота “з коробки”

Більшість комп’ютерів-моноблоків комплектується мишею і клавіатурою, як правило бездротовими. Поставляються пристрої з попередньо встановленою операційною системою Windows 10, і практично не потребують додаткового налаштування обладнання. Це спрощує розгортання робочих місць в разі створення нового, або модернізації існуючого парку техніки.

4. Бездротові можливості

Нові зміни моноблоків оснащені найпередовішими бездротовими інтерфейсами Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.1 для швидкої і стабільної передачі даних без втрат і затримок. Завдяки масивам антен Mi-Mo і їх вдалому розташуванню досягається максимально високий рівень прийому сигналу.

5. Висока енергоефективність

Пристрої AiO відрізняє більш раціональне споживання енергії, особливо в порівнянні з настільними комп’ютерами. Більшість пристроїв обладнані зовнішніми блоками живлення на 65 Вт, які позбавлені вентиляторів і не виробляють зайвого шуму.

Підсумовуючи викладене вище

Багато офісів ставлять дизайн на перше місце, щоб упорядкувати і оптимально використовувати простір, знизити напругу і підвищити продуктивність. Облаштування робочих місць, як і техніка, впливають на здоров’я і віддачу співробітників в процесі їхньої трудової діяльності. Заміна старих, які займають багато місця настільних комп’ютерів моноблоками — один із способів ефективно розподілити простір, зробити комп’ютер прикрасою офісу або домашнього інтер’єру. Вдале поєднання вишуканого дизайну та багатьох функціональних можливостей відкриває для комп’ютерів-моноблоків найширші перспективи застосування в багатьох галузях діяльності.