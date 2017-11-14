Що робити, якщо вдома розбився ртутний термометр - інструкція від експерта

На власному досвіді він переконався, що термометр у футлярі розбивається так само легко, як і без нього.

"Так сталося, що при падінні мій термометр розбився на дві частини: колба зі шкалою та колба з основною масою ртуті. При чому, колбу із ртуттю знайти не вдалося. Варто сказати, що аварія трапилася в суботу ввечері", - розповів він.

Перше, що необхідно зробити, це відкрити вікно, але не робити протяги, та одягти целофанові пакети або бахіли на ноги, зазначив експерт.

"Так сталося, що в зону можливого ураження потрапив новий килим. Кімната, де сталася "аварія" має керамічне покриття по всій площі кімнати. Тож краплям ртуті не було де загубитися. У пошуках колби з основною масою ртуті було вручну оглянуто вазони з рослинами та килим. Пошуки нічого не дали, то ж килим був загорнутий у поліетиленовий мішок та винесений у підсобне приміщення", - сказав К.Косоуров.

Далі слід помити підлогу розчином марганцівки. В жодному разі не можна використовувати пилесос.

"На ранок почалася друга хвиля демеркуризації: знайшов об’яви в інтернеті про продаж хімічних реактивів, які застосовуються у побутовій демеркуризації, поїхав та купив на майже 500 гривень набір розчинів під назвою "Пожирач ртуті" та кілька тестерів повітря. Як пізніше виявилося, тестери абсолютно не працюють, розчини – мало ефективні.

Другий крок – це виклик представників Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації для проведення замірів рівня забруднення. Маю відзначити, що вони прибули достатньо швидко: за кілька годин. До нас прибув фахівець з прибором-аналізатором РА915М, який здатний зробити як заміри повітря, так і джерело випаровувань. До речі, така послуга у комерційному режимі коштує від 850 грн, а ці хлопці роблять таке безкоштовно.

В результаті було виявлено загальний фон забруднення повітря всієї квартири, включаючи кімнату, де ми ночували та тримали дитину, на рівні 2000 нано грамів на метр кубічний. У двох вазонах виміри показав 9000 нано грам/м3. Заміри винесеного заздалегідь та вибитого зранку на вулиці килиму показав 11000 нано грам/м3.

Скоріше за все, колба з основною масою ртуті таки й застрягла у килимі. В наслідок чого, килим та швабри, які приймали участь у митті підлоги, були завезені на наш промисловий майданчик з утилізації небезпечних відходів (дякую Богові, що працюю в такій структурі). Головною рекомендацією від рятівників КМДА було провітрення та миття підлоги із розчином хлору. Виявляється, що пари хлору нейтралізують пари ртуті", - розповів К.Косоуров.

Три тижні потому він приїхав до штабу рятівників КМДА за адресою вул. Вишгородська, 21 та залишив заявку на контрольні заміри після проведеної побутової демеркуризації.

"Я розумів, що хлопці з лабораторії рятівників КМДА вельми задіяні у подібних ситуаціях, тож пояснив, що заявка на остаточні заміри, тож не терміново. За три дні, мені зателефонували та повідомили про готовність заїхати до нас. В результаті, по всій квартирі показник ртуті у повітрі склав 60-70 нано грам/м3 при граничній нормі у 300 нано грам/м3. Тож результат наших дій нас влаштував", - уточнив він.

При цьому додав, що верхній одяг, в якому він вибивав килим має рівень забруднення у 700 нано грам/м3.

"Я для себе зробив такий висновок: замінити ртутний термометр на електронний. Вартість якого не перевищує 200 грн, в той час, коли ртутні – 60 грн, а їх утилізація ще 40 грн. Доречі, рятувальники КМДА дуже відважні та фахові люди, які працюють на одному приладі, єдиному авто та на зарплатню з усіма надбавками у 5-6 тис гривень на місяць", - резюмував К.Косоуров.