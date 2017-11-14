Что делать, если дома разбился ртутный термометр - инструкция от эксперта

На собственном опыте он убедился, что термометр в футляре разбивается так же легко, как и без него.

"Так случилось, что при падении мой термометр разбился на две части: колба со шкалой и колба с основной массой ртути. Причем, колбу с ртутью найти не удалось. Стоит сказать, что авария произошла в субботу вечером", - рассказал он.

Первое, что необходимо сделать, это открыть окно, но не делать сквозняки, и надеть целлофановые пакеты или бахилы на ноги, отметил эксперт.

"Так случилось, что в зону возможного поражения попал новый ковер. Комната, где произошла "авария" имеет керамическое покрытие по всей площади комнаты. Поэтому каплям ртути негде было потеряться. В поисках колбы с основной массой ртути было вручную осмотрено вазоны с растениями и ковер. Поиски ничего не дали, поэтому ковер был завернут в полиэтиленовый мешок и вынесен в подсобное помещение", - сказал К.Косоуров.

Далее следует помыть пол раствором марганцовки. Ни в коем случае нельзя использовать пылесос.

"Утром началась вторая волна демеркуризации: нашел объявления в интернете о продаже химических реактивов, применяемых в бытовой демеркуризации, поехал и купил почти на 500 гривен набор растворов под названием "Пожиратель ртути" и несколько тестеров воздуха. Как позже оказалось, тестеры абсолютно не работают, растворы - мало эффективны.

Второй шаг - это вызов представителей Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации для проведения замеров уровня загрязнения. Хочу отметить, что они прибыли достаточно быстро: за несколько часов. К нам прибыл специалист по прибором-анализатором РА915М, который способен сделать как замеры воздуха, так и источник испарений. Кстати, такая услуга в коммерческом режиме стоит от 850 грн, а эти ребята делают такое бесплатно.

В результате было выявлено общий фон загрязнения воздуха всей квартиры, включая комнату, где мы ночевали и держали ребенка, на уровне 2000 нано граммов на метр кубический. В двух вазонах измерения показал 9000 нано г/м3. Замеры вынесенного заранее и выбитого утром на улице ковра показал 11000 нано г/м3.

Скорее всего, колба с основной массой ртути и застряла в ковре. В результате чего, ковер и швабры, которые принимали участие в мытье пола, были завезены на нашу промышленную площадку по утилизации опасных отходов (благодарю Бога, что работаю в такой структуре). Главной рекомендацией от спасателей КГГА было проветривание и мытье пола с раствором хлора. Оказывается, что пары хлора нейтрализуют пары ртути", - рассказал К.Косоуров.

Три недели спустя он приехал в штаб спасателей КГГА по адресу ул.Вышгородская, 21 и оставил заявку на контрольные замеры после проведенной бытовой демеркуризации.

"Я понимал, что ребята из лаборатории спасателей КГГА весьма задействованы в подобных ситуациях, поэтому пояснил, что заявка на окончательные замеры, поэтому не срочно. За три дня, мне позвонили и сообщили о готовности заехать к нам. В результате, по всей квартире показатель ртути в воздухе составил 60-70 нано г/м3 при предельной норме в 300 нано г/м3. Поэтому результат наших действий нас устроил", - уточнил он.

При этом добавил, что верхняя одежда, в которой он выбивал ковер имеет уровень загрязнения в 700 нано г/м3.

"Я для себя сделал такой вывод: заменить ртутный термометр на электронный. Стоимость которого не превышает 200 грн, в то время, когда ртутные - 60 грн, а их утилизация еще 40 грн. Кстати, спасатели КГГА очень отважные и профессиональные люди, которые работают на одном приборе, едином авто и на зарплату со всеми надбавками в 5-6 тыс гривен в месяц", - резюмировал К.Косоуров.