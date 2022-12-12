Що робити у разі обмороження: інструкція від МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України пояснило, що можна і не можна робити у разі обмороження. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку МОЗ.
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"У першу чергу холод згубно впливає на дрібні кровоносні судини кінцівок. Вони інстинктивно звужуються для збереження тепла, кров приливає до внутрішніх органів, і завдяки цьому підтримується внутрішня стабільна температура тіла. Тому першими замерзають пальці рук та ніг, а також вуха та ніс – вони найменше захищені", – повідомило МОЗ.
Як розпізнати обмороження
1 ступінь – виникає відчуття оніміння, поколювання, обпечення. Уражена шкіра бліда, після зігрівання набрякає і червоніє, набуває багряно-червоного відтінку;
2 ступінь – поява пухирців із прозорим вмістом. Після зігрівання шкіри з’являється інтенсивний свербіж і різкий біль в уражених місцях;
3 ступінь – змертвіння всіх шарів шкіри, пухирі наповнені кров’яним вмістом;
4 ступінь – некроз шкіри і м’язів.
Що робити
• знайти тепле приміщення;
• зняти холодний, вологий одяг/взуття;
• викликати “швидку”;
• накласти на уражені ділянки чисті сухі марлеві пов’язки – туго не перев'язувати;
• якщо постраждалий при тямі, дайте безалкогольний теплий напій;
• накрийте постраждалого покривалом;
• якщо не знаєте – розпитайте, скільки людина була на холоді тощо (перекажете медикам);
• якщо до приїзду медиків постраждалий знепритомнів і немає ознак життя – розпочніть серцево-легеневу реанімацію.
Чого не можна робити
• масажувати й розтирати уражені ділянки
• використовувати грілки, щоб зігріти окремі ділянки тіла;
• пошкоджувати пухирі, які утворилися на місці обмороження.
"Якщо ви помітили такі симптоми – негайно зверніться до лікаря. Обмороження може завдати серйозної шкоди організму, а важкі випадки можуть призвести навіть до ампутації", – попередило МОЗ.
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