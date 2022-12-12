Что делать в случае обморожения: инструкция от Минздрава
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Министерство здравоохранения Украины объяснило, что можно и нельзя делать в случае обморожения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Минздрава.
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"В первую очередь холод губительно влияет на мелкие кровеносные сосуды конечностей. Они инстинктивно сужаются для сохранения тепла, кровь приливает к внутренним органам, и благодаря этому поддерживается внутренняя стабильная температура тела. Поэтому первыми замерзают пальцы рук и ног, а также уши и нос – они меньше всего защищены", – сообщил Минздрав.
Как распознать обморожение
1 степень – возникает чувство онемения, покалывание, обожжение. Пораженная кожа бледная, после согревания отекает и краснеет, приобретает багряно-красный оттенок;
2 степень – появление пузырьков с прозрачным содержимым. После согревания кожи появляется интенсивный зуд и резкая боль в пораженных местах;
3 степень – омертвение всех слоев кожи, пузыри наполнены кровяным содержимым;
4 степень – некроз кожи и мышц.
Что делать
• найти теплое помещение;
• снять холодную, влажную одежду/обувь;
• вызвать “скорую”;
• наложить на пораженные участки чистые сухие марлевые повязки – туго не перевязывать;
• если пострадавший в сознании, дайте безалкогольный теплый напиток;
• накройте пострадавшего покрывалом;
• если не знаете – расспросите, сколько человек был на холоде и тому подобное (перескажете медикам);
• если до приезда медиков пострадавший потерял сознание и нет признаков жизни – начните сердечно-легочную реанимацию.
Чего нельзя делать
• массировать и растирать пораженные участки;
• использовать грелки, чтобы согреть отдельные участки тела;
• повреждать волдыри, которые образовались на месте обморожения.
"Если вы заметили такие симптомы – немедленно обратитесь к врачу. Обморожение может нанести серьезный вред организму, а тяжелые случаи могут привести даже к ампутации", – предупредил Минздрав.
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