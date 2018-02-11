Що читає Генпрокурор: японський шедевр 10 століття, англійський роман та космічна фантастика
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook окрім коментарів до гучних справ написав про кілька останніх книг, які прочитав. Серед них: японський шедевр 10 століття, англійський роман та космічна фантастика, передає УНН.
Так, одна з останніх проитаних луценком книг - "Атреміда". Як зазначив сам Луценко - книжка для усіх, хто відчув піднесення від запуску ракети Ілона Маска.
Також Генпрокурор згадав, що серед прочитаного є роман Мак'юена, де він побачив "сюжет Брекзіту".
У поле зору Луценка також потрапила Повість про Гендзі - шедевр Японії 10 століття.