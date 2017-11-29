Що буде з ціною на міцні напої напередодні новорічних свят?

За словами економіста Андрія Новака, сліпо гнатися за рівнем європейських алкогольних акцизів Україні не слід.

Важливо, щоб вартість спиртного співвідносилася з реальними доходами споживача. Інакше, недоступність тільки провокує зростання тіньового сегмента алкогольного ринку.

"Потрібно дивитися не тільки на ціну алкогольної продукції в порівнянні з Європою, а й порівнювати з реальними доходами українців. Зараз алкоголь і так досить дорогий. А те, що Кабмін пропонує - подальше підвищення акцизів на алкоголь, - це все тому, що Кабмін хоче йти легким шляхом - через оподаткування. Однак, подальше зростання акцизів призведе до двох ефектів: по-перше, до зменшення обсягів продажів цієї продукції через подорожчання, а по-друге, до зростання контрафактної продукції і збільшення обсягів самогоноваріння", - вважає експерт.

Кабмін, і правда, напередодні вніс до парламенту законопроект, що передбачає зростання алкогольних акцизів на 11,2%. Ініціативу уряду розкритикували як представники ринку так і незалежні експерти.

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"Підвищення акцизів на алкоголь не дає математичного підвищення доходів. І при цьому згортають виробництво вітчизняні легальні виробники, в тому числі, і іноземні компанії, які зайшли на алкогольний ринок України. А це і зменшення робочих місць і зменшення сплати податків", - зазначив Новак.

Податковий комітет ВР, розглянувши пропозицію Кабміну про зростання акцизів, підтримувати його відмовився.

"Задумайтеся, ставка акцизного податку на горілку і лікеро-горілчані напої протягом 2014-2016 років зросла на 125% (з 56,4 грн до 126,96 грн за 1 л 100% спирту). У той час як надходження від акцизного податку до державного бюджету України - на 18% (з 5,9 млрд грн до 6,89 млрд грн).

Всього за останні п'ять років відбулося падіння обсягів виробництва горілки і лікеро-горілчаних виробів на 56,5%. При цьому рівень нелегального обороту в цій області - понад 50%, що є найвищим показником з усіх підакцизних галузей", - зазначила глава податкового комітету Ради Ніна Южаніна, аргументуючи відмову нардепів підтримати пропозицію уряду.

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Разом з тим, за словами економіста Олександра Охріменка, зростання алкогольних акцизів Україні все одно не уникнути, оскільки такі зобов'язання вона взяла на себе перед європейськими партнерами.

"Думаю, що (акцизи - ред.) все одно будуть піднімати. Справа в тому, що Україна підписала угоду про Асоціацію. І, згідно одного з її пунктів, ми повинні підняти акцизи до рівня ЄС. Однозначно, що легальне виробництво алкоголю скоротитися, а контрафактне - виросте", - зазначив він.

Охріменко додав, що навіть якщо зараз податковий комітет Парламенту зростання акцизів не підтримав, то не виключено, що він не зробить цього в майбутньому.

В цілому, підняти ставки акцизів на алкоголь до рівня європейських Україна повинна до 2019 року.

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Разом з тим, виробники алкогольних напоїв поки заспокоюють.

За словами директора з маркетингу Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, напередодні Нового року, з огляду на те, що тільки у вересні поточного року був прийнятий новий рівень мінімальної роздрібної ціни, ціна алкоголю підніматися не буде.

"Ціна на горілку 0,5 л 40% не повинна бути нижче 79,55 грн, ціна продукції відомих українських брендів буде в діапазоні 82-87 грн на полиці відповідно.

Ціна на коньяк 0,5 л 3-х річної витримки 40% не може бути нижче 119,46 грн. Нормальним ціновим діапазоном для якісного тризіркового коньяку буде 125-130 грн за 0,5 л. При цьому, продукція типу бренді, може мати ціну 110-115 грн за 0,5 л на полиці, так як мінімальна ціна на даний тип продукту становить 109,97 грн. Ігристе вино, або, як ми звикли його називати, "шампанське" буде коштувати від 79,19 грн за 0,7 л, а ціна ординарного вина в 0,75 л не може бути нижче 39,64 грн. При цьому, якісне українське вино буде в діапазоні 50-65 грн", - розповів він.

Покупці повинні чітко усвідомлювати, що легальна продукція не може коштувати нижче встановлених державою цін, відзначає Безуглий.

"Будь-яка ціна, нижче встановлених державою, є нелегальною продукцією, яка може вкрай негативно вплинути на проведення свят", - додав він.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України відмовилася підвищувати акцизи на алкоголь на 11,2%, проте проголосувала за підвищення акцизної ставки на тютюн.