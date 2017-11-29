Что будет с ценой на горячительные напитки в канун новогодних праздников?

По словам экономиста Андрея Новака, слепо гнаться за уровнем европейских алкогольных акцизов Украине не следует.

Важно, чтобы стоимость спиртного соотносилась с реальными доходами потребителя. Иначе, недоступность только провоцирует рост теневого сегмента алкогольного рынка.

“Нужно смотреть не только на цену алкогольной продукции по сравнению с Европой, но и сравнивать с реальными доходами украинцев. Сейчас алкоголь и так достаточно дорогой. А то, что Кабмин предлагает — дальнейшее повышение акцизов на алкоголь, — это все потому, что Кабмин хочет идти легким путем — через налогообложение. Однако, дальнейший рост акцизов приведет к двум эффектам: во — первых, к уменьшению объемов продаж этой продукции из-за удорожания, а во — вторых, к росту контрафактной продукции и увеличение объемов самогоноварения”, — считает эксперт.

Кабмин, и правда, накануне внес в Парламент законопроект, предполагающий рост алкогольных акцизов на 11,2%. Инициативу правительства раскритиковали как представители рынка так и независимые эксперты.

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“Повышение акцизов на алкоголь не дает математического повышения доходов. И при этом сворачивают производство отечественные легальные производители, в том числе, и иностранные компании, которые зашли на алкогольный рынок Украины. А это и уменьшение рабочих мест и уменьшение платы налогов”, — отметил Новак.

Налоговый комитет ВРУ, рассмотрев предложение Кабмина о росте акцизов, поддерживать его отказался.

“Задумайтесь, ставка акцизного налога на водку и ликеро-водочные напитки в течение 2014-2016 годов выросла на 125% (с 56,4 грн до 126,96 грн за 1 л 100% спирта). В то время как поступления от акцизного налога в государственный бюджет Украины — на 18% (с 5,9 млрд грн до 6,89 млрд грн).

Всего за последние пять лет произошло падение объемов производства водки и ликероводочных изделий на 56,5%. При этом уровень нелегального оборота в этой области — более 50%, что является самым высоким показателем из всех подакцизных отраслей”, — отметила глава налогового Комитета Рады Нина Южанина, аргументируя отказ нардепов поддержать предложение правительства.

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Вместе с тем, по словам экономиста Александра Охрименка, от роста алкогольных акцизов Украине все равно не уйти, поскольку такие обязательства она взяла на себя перед европейскими партнерами.

“Думаю, что (акцизы — ред.) все равно будут подымать. Ситуация в том, что Украина подписала соглашение об Ассоциации. И согласно одного из его пунктов, мы должны поднять акцизы до уровня ЕС. Однозначно, что легальное производство алкоголя сократиться, а контрафактное — вырастет”, — отметил он.

Охрименко добавил, что даже если сейчас налоговый комитет Парламента рост акцизов не поддержал, то не исключено, что он не сделает этого в будущем.

В целом, поднять ставки акцизов на алкоголь до уровня европейских Украина должна до 2019 года.

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Вместе с тем, производители алкогольных напитков пока успокаивают.

По словам директора по маркетингу Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, в канун Нового года, учитывая то, что только в сентябре текущего года был принят новый уровень минимальной розничной цены, цена алкоголя подниматься не будет.

“Цена на водку 0,5 л. 40% не должна быть ниже 79,55 грн., цена продукции известных украинских брендов будет в диапазоне 82-87 грн на полке соответственно.

Цена на коньяк 0,5 л. 3-х летней выдержки 40% не может быть ниже 119,46 грн. Нормальным ценовым диапазоном для качественного трехзвездочного коньяка будет 125-130 грн за 0,5 л. При этом, продукция типа бренди, может иметь цену 110-115 грн за 0,5 л на полке, так как минимальная цена на данный тип продукта составляет 109,97 грн. Игристое вино, или как мы привыкли его называть „шампанское“ будет стоить от 79,19 грн за 0,7 л, а цена некреплённого вина в 0,75 л не может быть ниже 39,64 грн. При этом, качественное украинское вино будет в диапазоне 50-65 грн”, — рассказал он.

Покупатели должны чётко осознавать, что легальная продукция не может стоить ниже установленных государством цен, отмечает Безуглый.

“Любая цена ниже установленных государством является нелегальной продукции, которая может крайне негативно повлиять на проведение праздников”, — добавил он.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины отказалась повышать акцизы на алкоголь на 11,2%, однако проголосовала за повышение акцизной ставки на табак.