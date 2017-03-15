Ще вісім скверів облаштують в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, депутати погодили створення ще восьми скверів у столиці. Про це УНН повідомили у прес-службі Київради.
Сім із нових зелених зон можуть облаштувати у Голосіївському районі Києва за наступними адресами:
- на просп. Науки, 18-а (площа 0,33 га);
- на Стратегічному шосе, 41-а (площа 0,3 га);
- на розі вул. Голосіївської та просп. Голосіївського (площа 0,52 га);
- на вул. Саперно-Слобідській, 16-б (площа 0,17 га);
- на Стратегічному шосе, 51 (площа 0,35 га);
- на розі вул. Голосіївської та просп. Науки (площа 0,6 га);
- на вул. Великій Китаївській, 48-а (площа 0,4 га).
В Київраді зазначили, що облаштування скверів допоможе убезпечити киян від недобросовісних забудовників чи підприємців, які не зможуть всупереч волі громади, звести висотку чи поставити незаконний МАФ, на цих земельних ділянках.
"Приміром, ділянка, якій пропонується надати статус скверу на Стратегічному шосе, 51, межує з незаконним житловим комплексом “Мозаїка”. І місцеві мешканці таким чином хочуть вберегти від нечесного забудовника хоча б цю ділянку”, - зазначає секретар Київради Володимир Прокопів.
Ще один сквер планують облаштувати на земельній ділянці, що розташована біля будинків 40 та 42/43 на вул. Академіка Булаховського у Святошинському районі Києва. Орієнтовна площа скверу 0,35 га.
Нагадаємо, що цього року в Києві відремонтують 120 парків та скверів.