Ще три судна вийшли з портів в Україні "зерновим коридором"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. З чорноморських портів на Одещині на сьогоднішній ранок вирушило ще три судна з агропродукцією, повідомили у Міноборони Туреччини у Twitter, пише УНН.
Деталі
Загалом у межах відвантаження зерна, за даними МО Туреччини, сьогодні вранці відпливло 3 судна:
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- 2 з Одеського порту;
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- 1 з порту "Південний".
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Окрім того, як вказано, сьогодні буде доглянуто 1 судно, що йде з України, та 5 суден, що прямують до України.
Доповнення
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.
Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.
Україна експортувала вже 720 тис. тонн продовольства "зерновим коридором".