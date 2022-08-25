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Еще три судна вышли из портов в Украине "зерновым коридором"

Киев • УНН

 • 162401 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Из черноморских портов в Одесской области на сегодняшнее утро отправились еще три судна с агропродукцией, сообщили в Минобороны Турции в Twitter, пишет УНН.

Еще три судна вышли из портов в Украине "зерновым коридором"

Детали

Всего в рамках отгрузки зерна, по данным МО Турции, сегодня утром отплыло 3 судна:

  • 2 из Одесского порта;
  • 1 из порта "Южный".

Кроме того, как указано, сегодня будет досмотрено 1 судно, идущее из Украины, и 5 судов, следующих в Украину.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), что были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.

Украина экспортировала уже 720 тыс. тонн продовольствия "зерновым коридором".

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