Ще три дні літа: Україні обіцяють теплу і суху погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У найближчі три доби в Україні без опадів, лише в Карпатському регіоні місцями короткочасні дощі з грозами. Температура вдень - 23-29°, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
“Вітер східний, південно-східний, 9-10 вересня в західних областях та Приазов’ї подекуди пориви 15-20 м/с”, — повідомили в Укргідрометцентрі.
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Синоптики відзначають ,що температура вночі 9-15°, на узбережжі морів до 18°, у східних областях та в Карпатах місцями 6-9° тепла; вдень 23-29°, в горах близько 20°.
Додамо, що 6 вересня на 9 годину температура води в Чорному та Азовському морях становила 21-24°, в Дніпрі в межах Києва 21°.