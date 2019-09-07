Еще три дня лета: Украине обещают теплую и сухую погоду
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В ближайшие трое суток в Украине без осадков, лишь в Карпатском регионе местами кратковременные дожди с грозами. Температура - 23-29°, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Ветер восточный, юго-восточный, 9-10 сентября в западных областях и Приазовье местами порывы 15-20 м/с", - сообщили в Укргидрометцентре.
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Синоптики отмечают, что температура ночью 9-15°, на побережье морей до 18°, в восточных областях и в Карпатах местами 6-9° тепла; днем 23-29°, в горах около 20°.
Добавим, что 6 сентября на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 21-24°, в Днепре в пределах Киева 21°.