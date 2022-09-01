Ще п'ять суден вийшли з України "зерновим коридором"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. З України Чорним морем на сьогоднішній ранок вирушило ще п'ять суден з агропродукцією, повідомили у Міноборони Туреччини, пише УНН.
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"У межах відвантаження зерна сьогодні зранку з України вирушили ще 5 суден із зерном", - повідомили у МО Туреччини у Twitter.
Відвантаження, як повідомляється, продовжуються відповідно до плану під контролем Спільного координаційного центру у Стамбулі.
Доповнення
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.
Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.