Еще пять судов вышли из Украины "зерновым коридором"

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"В рамках отгрузки зерна сегодня утром из Украины отправились еще 5 судов с зерном", - сообщили в МО Турции в Twitter.

Отгрузка, как сообщается, продолжаются в соответствии с планом под контролем Совместного координационного центра в Стамбуле.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), что были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.