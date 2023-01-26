Ще плюс 780: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

КИЇВ. 26 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 123 860 осіб, 3175 танка, 292 літаків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.