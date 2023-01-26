Ще плюс 780: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 123 860 осіб, 3175 танка, 292 літаків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.23 орієнтовно склали:
· особового складу ‒ близько 123 860 (+780) осіб ліквідовано;
· танків ‒ 3175 (+14) од;
· бойових броньованих машин ‒ 6334 (+27) од;
· артилерійських систем – 2169 (+15) од;
· РСЗВ – 452 (+2) од;
· засоби ППО ‒ 220 (+0) од;
· літаків – 292 (+2) од;
· гелікоптерів – 282 (+1) од;
· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1908 (+6);
· крилаті ракети ‒ 749 (+0);
· кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
· автомобільної техніки та автоцистерн – 4986 (+19) од;
· спеціальна техніка ‒ 195 (+1).