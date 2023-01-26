Еще плюс 780: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 123 860 человек, 3175 танка, 292 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.23 ориентировочно составили:
· личного состава - около 123 860 (+780) человек ликвидировано;
· танков - 3175 (+14) ед;
· боевых бронированных машин - 6334 (+27) ед;
· артиллерийских систем – 2169 (+15) ед;
· РСЗО – 452 (+2) ед;
· средства ПВО - 220 (+0) ед;
· самолётов – 292 (+2) ед;
· вертолётов – 282 (+1) ед;
· БПЛА оперативно-тактического уровня – 1908 (+6);
· крылатые ракеты - 749 (+0);
· корабли /катера - 18 (+0) ед;
· автомобильной техники и автоцистерн – 4986 (+19) ед;
· специальная техника - 195 (+1).