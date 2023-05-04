Ще плюс 650: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 192 590 осіб, 3707 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 192590 (+650) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3707 (+5) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7216 (+17) од,
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- артилерійських систем – 2962 (+16) од,
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- РСЗВ / MLRS – 547 (+3) од,
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- засоби ППО ‒ 304 (+4) од,
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- літаків – 308 (+0) од,
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- гелікоптерів – 294 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2523 (+18),
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- крилаті ракети ‒ 947 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5886 (+21) од,
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- спеціальна техніка ‒ 370 (+7).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження росіян.