Ще плюс 630: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 115 290 осіб, 3106 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.01.23 орієнтовно склали:
· особового складу ‒ близько 115 290 (+630) осіб ліквідовано;
· танків ‒ 3106 (+2) од;
· бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од;
· артилерійських систем – 2094 (+4) од;
· РСЗВ – 437 (+0) од;
· засоби ППО ‒ 219 (+0) од;
· літаків – 286 (+0) од;
· гелікоптерів – 276 (+0) од;
· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5);
· крилаті ракети ‒ 749 (+26);
· кораблі /катери ‒ 17 (+0) од;
· автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од;
· спеціальна техніка ‒ 187 (+1).
Дані уточнюються.